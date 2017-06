Una nena de tres años está grave tras ingerir un hongo venenoso en su casa

Una nena de tres años fue derivada el martes de urgencia en el avión sanitario de Santiago del Estero, desde el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) al Hospital Garrahan de la Capital Federal, con un cuadro de insuficiencia hepática aguda, producto de la supuesta ingesta de un hongo muy venenoso en el patio de su casa.



La información fue confirmada por una fuente altamente confiable del centro asistencial provincial, quien aseguró que la criatura había llegado estable a Buenos Aires, donde se le realizarían estudios más complejos para confirmar el diagnóstico.



Los profesionales que atendieron a la nena en el centro asistencial dedujeron, de acuerdo con lo relatado por su madre, que pudo haberse intoxicado con un hongo muy venenoso conocido como Amanita phalloides, que ocasiona el tipo de cuadros severos que padecía, por lo que decidieron su traslado a un centro donde pudiesen realizarle estudios específicos.



La menor vive junto con dos hermanos y sus padres en la localidad de San Pedro de Guasayán, y el viernes había sido atendida en el hospital de la ciudad de Frías, con un cuadro febril, dolor abdominal y vómitos, y al no presentar mejoras fue derivada al Cepsi en esta ciudad, donde se le hicieron estudios más complejos.



"La nena ingresó con fuertes dolores, fiebre y vómito, y al hacerle los estudios confirmamos que había una intoxicación seria, tanto que le había ocasionado insuficiencia hepática y renal aguda, por lo que se decidió derivarla urgente al Hospital Garrahan en el avión sanitario de la provincia", confió la fuente.



Según indicó, al pedir precisiones a los padres sobre lo que había ingerido la menor en las últimas horas, dijeron que sospechaban que haya llevado a la boca alguna hoja de plantas que hay en un lugar de la casa donde había estado jugando.



"A este diagnóstico llegamos por asociación, ya que no había una manera de determinar fehacientemente la causa de una sintomatología demasiado exagerada para un problema intestinal común. La mamá nos refiere cuando la consultamos sobre qué pudo haber ingerido la nena, que había estado jugando en un lugar donde hay muchas plantas y brotan algunos hongos", precisó.



El personal del servicio de Terapia Intensiva del Cepsi monitorea la situación de la menor, y el martes determinó que había llegado estable y se le realizaban nuevos estudios para tener mayores precisiones y confirmar el diagnóstico.



Mientras tanto, se pudo saber que, por pedido del personal del Cepsi, también fueron atendidos otros dos hermanitos de la menor en el Hospital Zonal de San Pedro de Guasayán, quienes sólo presentaban síntomas de una afección gripal, aunque se les realizaron todos los análisis correspondientes.



Los chicos se encuentran ahora al cuidado de una tía que vive en un paraje cercano de la provincia de Catamarca, ya que sus padres están con la nena internada en Buenos Aires.



Ésta es la primera vez que se atiende un caso de estos en el Cepsi, ya que se trata de una afección muy rara.

