Los tres nombres que suenan para ser el manager de Boca

Daniel Angelici, presidente de Boca, ya proyecta el futuro del club. En varias oportunidades adelantó que el plantel no se desprenderá de ningún jugador y que contratarán "entre tres o cuatro refuerzos de jerarquía".

Sin embargo, el plan del presidente de Boca no termina con el armado del próximo plantel, sino que también abarca a la parte dirigencial. En este sentido, tras una reunión de mesa chica con los principales directivos, Angelici comunicó que Boca contratará a un manager.

La dirigencia de Boca decidió que el club sume a un nuevo Director Deportivo para reinventar la Secretaría Técnica, un área que fue creada por Daniel Angelici cuando ganó las primeras elecciones del club en diciembre de 2011.

Aunque oficialmente no se comunicó ningún nombre, se filtraron ex futbolistas de peso con pasado en Boca que gustan. En el programa No Todo Pasa que se emite por TyC Sports dieron a conocer tres ex jugadores:

Mauricio Serna, Sebastián Battaglia y Gabriel Batistuta.

intentará contratar en los próximos meses a una gloria o ex jugador con gran pasado en el club, que pueda representar fuertemente al Mundo Boca, no sólo en el país sino también en el exterior.

Fuente: Infobae