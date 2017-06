Sol Pérez la rompió en su debut en el piso de ShowMatch

¡Sube la temperatura! Sol Pérez y Fernando Bertona debutaron en el Bailando 2017 y lo hicieron a lo grande. La pareja presentó una coreografía que impactó al jurado, que se deshizo en elogios hacia la dupla y le auguró un futuro próspero en el certamen.

"Me gusta esta pareja, va a dar qué hablar. Sol, tenes algo de vedette que llama la atención y eso me gusta. En el baile hay un montón de cosas para corregir", analizó De Brito (7).

"Me gustó mucho la coreografía, empezó con un truco impactante, recorrieron la pista y el look era perfecto. Una sorpresa muy grata, me encantó. Tenés un ángel especial, felicitaciones", celebró Pampita (9).

"No puedo creer lo que vi, en ningún momento te noté nervios. Ni un ápice de timidez, me lo dejaste chico a Bertona. No esperaba ver algo tan contundente, la vas a romper", pronosticó Moria (voto secreto).

"Sos canchera natural y la coreo estuvo excelente", observó Polino (6).

Total: 22 puntos.