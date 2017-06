Tinder K: la página para conseguir un amor nac & pop

Para muchos, no es fácil encontrar el amor: en tiempos de cólera era una cosa... ¡y en tiempos de grieta es otra!



Pero alguien se apiadó de los Néstor que buscan una Cristina y viceversa y armó el Tinder K, una página que permite conocer compañeros y compañeras que compartan, por lo menos, una pasión: el kirchnerismo.



¿Es infalible? Por supuesto que no, pero los argumentos que brinda la página son irrefutables: "conocé gente nueva que como vos apoyan al proyecto nacional y popular" y "descubrí el encanto de una compañera o compañero del proyecto y tal vez encuentres a la compañera o compañero para toda la vida".



