“Quieren voltear mi casa con mi familia adentro”

InformateSalta dialogó con Alejandra, quien explicó que la Municipalidad le notificó que a fin de mes demolerían su casa.

“Dicen que estoy sobre la línea municipal, pero vengo pidiendo hace años que se desafecte éste espacio de la Municipalidad y me lo den porque no estoy obstruyendo el paso vehicular ni peatonal, tengo vereda, está la calle, hay una plaza al frente, no estoy obstruyendo nada”, sostuvo.

La vivienda en cuestión está en la manzana “S” del barrio Nuestra Señora del Carmen, lote 478. Está conformada por una pieza de material, una cocina, baño y dos piezas prefabricadas. “En la parte prefabricada vive mi hermano que es epiléptico y mi mamá que tiene insuficiencia renal crónica, la dializan día por medio”, contó la mujer.

Alejandra vive con sus hijos menores de edad, un nene de 8 años y una joven de 15. “Esto antes era un asentamiento, vivo hace 8 años acá, fui haciendo mi casa de a poco. Desde la Municipalidad nunca me dieron ninguna solución. Vino la asistente social, hicimos un informe para que se revea la situación, hicimos un pedido de que se haga de nuevo el trazado de la calle, presentamos recurso de revocatoria, todo lo que me pidieron”, manifestó la señora.

La mujer indicó que en reiteradas ocasiones pidió audiencias con el intendente, incluso en la gestión anterior, pero que nunca la recibieron. “La persecución hacia mi familia tiene que ver con un problema que tuvimos con la presidenta del Centro Vecinal, ella es una puntera política”, denunció.

“No voy a permitir que me volteen la casa, si vienen me voy a encadenar, tengo dos garrafas llenas y me ato. Estoy dispuesta a todo, no voy a permitir que me tiren la casa”, amenazó.