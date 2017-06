Día del Padre: alertan a los compradores para evitar estafas

Se viene el día del Padre y los salteños recorren los comercios de toda la provincia buscando el regalo ideal para papá y, así, sorprenderlo en su día con un obsequio especial. Sin embargo, desde la Secretaría de Defensa al Consumidor empezaron a realizar controles en los locales y negocios a fin de verificar que se cumplan las reglas de venta y evitar estafas o inconvenientes en lso compradores.

InformateSalta dialogó con la secretaria del organismo, Carina Iradi, quien puntualizó los detalles de estos controles: “Buscamos proteger al consumidor en estas épocas de festividad donde salimos a comprar los regalos de ocasión, lo que hacemos es tratar de prevenir, que el comercio sea transparente al comprar el producto, pero eso no quiere decir que haya situaciones posteriores”, aseveró.

En cuanto a los operativos que se llevan a cabo por varios municipios, Iradi puntualizó en que la idea es “controlar la exhibición de precios, teniendo en cuenta que la no exhibición de precios nos colocan en una vulnerabilidad, porque cuando vamos a pagar en 1 pago o con débito automático, el precio debe ser el mismo, dado que a veces cuando no se exhiben se aprovecha la oportunidad para hacer incrementos que no corresponden”, alertó.

Otra de los avisos que compartió la funcionaria fue: “Cuando compremos cualquier promoción con tarjeta de crédito donde prometen la devolución de cualquier porcentaje, que después verifiquemos que se cumpla”. En caso de que no se cumpla, solicitó tratar de hacer el reclamo con la empresa y, en casos mayores, hacer la denuncia a la Secretaría.

Iradi también pidió a la gente no olvidar solicitar tickets o facturas, dado que eso nos sirve como comprobantes al momento de demostrar la relación con el proveedor, sobre todo tratándose de pagos en compras con efectivo, o al reclamar la garantía de lo adquirido, de lo contrario los trámites posteriores se pueden complicar.

Finalmente la secretaria informó a la gente que, ante cualquier problema al momento de comprar, realice el reclamo en el negocio, mediante el libro de quejas. Si este no está o no tiene una respuesta favorable, puede recurrir a la App de la Secretaría para informarse cómo actuar; también sacar fotos de las promociones y realizar el reclamos ante el organismo para proceder con las denuncias pertinentes.