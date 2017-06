Escudero: “Se acabó el tiempo de condescendencia con el gobierno de Macri”

Escudero dijo en la presentación: “Tenemos un fuerte compromiso democrático, con las instituciones, queremos impulsar los cambios que Salta necesita para que combatamos los problemas graves que tiene la provincia, el problema de la pobreza estructural, pero el problema también de las enormes desigualdades, desigualdades muy profundas, muy importantes, y por eso queremos estar en el Congreso de la Nación”.

En referencia a su posición partidaria, fue clara al afirmar que se va a incorporar, en caso de llegar al Congreso, al bloque justicialista. “Si soy electa por el Partido Justicialista, que esa es la decisión de competir, es el partido al que me afilié, no por herencia, sino verdaderamente por convicción”.

Luego dijo que en caso de retornar al Congreso, recordemos que ya fue senadora nacional por Salta, va a tener una postura tajante. “Yo no critico a los legisladores nacionales, que durante el primer año de gestión del nuevo Gobierno Nacional, decidieron no poner palos en la ruedas y que pueda llevar adelante los compromisos de campaña. Ahora vimos cuáles son los efectos de esas medidas que ha tomado y los efectos son negativos. Por lo tanto ya se acabó el tiempo de condescendencia con el gobierno nuevo, ya no es un gobierno nuevo, de modo que ahora lo que queremos es una voz firme, para que el Gobierno corrija lo que tiene que corregir”.

Finalmente señaló que pretende llevar adelante un proyecto que genere muchos beneficios y estímulos para que las empresas se radiquen en el norte, una ley de la frontera norte argentina, porque al narcotráfico no lo vamos a combatir solamente con Gendarmes, drones y aviones, lo vamos a combatir con un modelo de desarrollo.