Sáenz: “Vamos a competir con propuestas, sin agravios”

“Estamos la mayoría de los que integramos en este momento el frente, y se han sumado dirigentes de distintas localidades y departamentos. Esperamos competir con propuestas, competir como corresponde, sin agravios. Nacimos entendiendo que la política no había que entenderla como la lógica del amigo y enemigo, al contrario, la política es de adversario político, no enemigos”, dijo Sáenz a los medios presentes.



En referencia a los pilares de este grupo político, consideró que “nuestros enemigos tienen que ser la pobreza, la desocupación, la falta de oportunidades, el narcotráfico".



El intendente fue consultado sobre si dejó a Sergio Massa para encolumnarse detrás de Mauricio Macri. “No, el frente se llama Cambiemos - PAIS, PAIS es el frente de Massa a nivel nacional. No me he decidido por Macri. Yo voy a acompañar al gobierno nacional porque el gobierno nacional me está ayudando a gobernar en la ciudad y yo soy un agradecido de esto”.



Explicó que Cambiemos por Salta es el nombre a nivel local, pero el frente nacional se llama Cambiemos País. “Yo llegué a este lugar con el acompañamiento del PRO, y fui candidato a vicepresidente de Sergio Massa, a quien quiero, respeto, soy amigo de él, y voy a seguir acompañando”.