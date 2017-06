Abuela pide desesperadamente a su nieta que regrese a su hogar

Buscan a Oriana Jazmín, una adolescente de 14 años, desaparecida del lunes pasado por la noche, luego de mantener una discusión con su abuela, Francisca Diez. Su familia vive momentos de mucha angustia y desesperación y pide que regrese.

Al respecto, la señora contó que a Radio Vos que le reclamó porque ese día no había entrado al colegio Scalabrini Ortiz, donde cursa sus estudios secundarios. “No le toqué un pelo, simplemente le dije que porque me mentía,” dijo sollozando.

Luego, la menor a cargo de ella debido a que su madre falleció, tomó la decisión de atar sábanas, sujetarlas a una cama cucheta, y escapar por la venta de su dormitorio, ubicado en un primer piso. Desde ese momento, no se sabe nada más de ella.

“Yo no sé qué le pasó, no sé realmente hasta ahora. Yo quisiera que si me escucha, quiero que llame, que me diga que está bien. No me opongo a que esté de novia, no sabía que ella tenía un chico,” expresó.

Cualquier información certera sobre el paradero de la joven puede informarse en la comisaría más cercana o al 911.