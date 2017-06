Gala sigue desaparecida y ofrecerían una recompensa

A un mes de la desaparición de Gala Cancinos, la joven de 14 años que fue vista por última vez en inmediaciones del Parque del Bicentenario, en las últimas horas tomó fuerza que se ofrecería una recompensa para aquellos que puedan aportar datos sobre su paradero.

En ese marco, Mónica Ovando y Javier Cancinos, papás de la menor, ante las cámaras de Somos Salta, se refirieron al difícil momento que atraviesan desde aquel día. “Fue una pesadilla, todos los días es muy difícil levantarse y saber que te falta alguien muy querido de la familia”, sostuvieron.

Además dejaron entrever que hay terceras personas que están impidiendo que ella se acerque a casa. “Creo que no pasa por Gala la intención de no volver, es imposible que esté sola o con alguien de su misma edad tanto tiempo”, sostuvieron.

También dijeron desconocer que haya sido víctima de Bullying. “Nunca percibimos en ella un cambio de conducta o una actitud que nos haga ver que no se sentía bien en el lugar donde iba”, dijo.

Sobre los escritos en su cuenta de twitter, se mostraron desconcertados. “Uno a los hijos les trata de dar todo lo posible, puedo hacer una mea culpa, había algunas cosas que no me di cuenta, no intencionalmente, al leer lo que ella comentaba se ve que no la estaba pasando bien”, sostuvo.

Por otro lado, manifestaron que respetarán su orientación sexual. “Obviamente no es lo que uno espera, pero la decisión que tome, la vamos a compartir, vamos acompañarla y aprender. Si esa fuera la decisión estoy con ella”, dijo su papá.

Finalmente, se mostró esperanzando en que se encuentre en Salta. “Te quiero tener en casa te necesito, y quiero tenerte presente, te amo”, expresó entre lágrimas su papá, quien agregó que “ni en su peor pesadilla hubiera imaginado todo lo que pasó”.