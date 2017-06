Desde el 1º de julio afiliados del IPS internados no gestionarán medicamentos

Luego de que el gobernador Juan Manuel Urtubey firme la adhesión de las clínicas y sanatorios de la ciudad al Programa de Provisión de Medicamentos y Descartables en Internación (Promedi), el titular del IPS, Martín Baccaro contó a InformateSalta que desde el 1 de julio los pacientes internados ya no gestionarán medicamentos.

“Esto es un trabajo que viene desde hace tiempo. Hay todo un proceso de bajar decibeles y comenzar a escuchar a los afiliados que hacían dos horas de filas para gestionar medicamentos de un familiar internado”, explicó.

Tras una evaluación de la situación, se acordó que “el sanatorio o clínica otorgue toda la medicación al paciente, son ellos los que se encargan de hacer el trámite con la obra social”. Antes era el familiar quien tenía que ir y venir en búsqueda de los medicamentos.

Si bien el objetivo principal es mejorar el servicio, también servirá para que haya una correcta manipulación. “Muchas veces la persona iba a retirar un medicamento que no sabía manejar y no tenía noción de los cuidados que necesita, en cuanto a calor, cadena de fío, exposición al sol. Esto ya no será un problema con la nueva medida”, sostuvo.

Finalmente otro de los grandes objetivos de esta iniciativa, que ya está funcionando en algunos sanatorios, es la posibilidad de realizar un control sobre el uso de medicamentos. “Teníamos la sensación de que se iban cajas enormes de remedios que quizás era más de lo necesario, pero no podíamos controlarlo y tampoco recuperar lo que quedaba, ahora se va a poder auditar eso”, remarcó.