Horror por videos virales de muñeca sin pilas y poseída

El escalofriante hecho ocurrió en Cusco, Perú. A pesar de que las personas le quitaron las baterías y que el interruptor está apagado, el juguete no sólo sigue gesticulando y hablando sino que también pronuncia frases terroríficas como "¿dónde estoy?" y "¿por qué me he muerto?". LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR.

Un joven en la ciudad peruana de Cusco entabla una "conversación" con una muñeca a la que, previamente, le quitaron las pilas y le colocaron el interrumptor en la posición de apagado. Sin embargo, el juguete no sólo dice las frases que tiene programada desde fábrica, como "he dormido tanto", "gracias por despertarme" sino que también pronuncia otras más escalofriantes. "¿Dónde estoy?", "¿por qué me he muerto?", "mi amigo me hace caso", pronuncia también.



