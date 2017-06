Axel Kicillof: "Si esto sigue así, Argentina termina en un desastre"

El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, volvió a oficiar como uno de los principales voceros del kirchnerismo en una entrevista en la que dio una serie de definiciones sobre la actualidad del país y la política económica del gobierno de Cambiemos, pero también analizó la derrota de 2015 y las posibilidad de que su ex jefa política sea candidata en las elecciones legislativas de este año.

A continuación, las principales definiciones:



1. "La política recesiva baja la recaudación, además está reduciendo impuestos a las exportaciones. Los economistas neoliberales más importantes dicen que esto es insostenible y va a terminar en un desastre. Coincido con su análisis".



2. "Si Macri sigue por este camino esto acaba en desastre, es muy difícil revertirlo. En año y medio duplicó nuestra deuda externa".



3. "Macri quiere beneficiar a los sectores primarios, pero eso trae graves problemas a mediano plazo porque los sectores agropecuarios, mineros o petroleros no son grandes fuentes de trabajo en Argentina".



4. "A mí me preocupa cuando el FMI apoya tanto a Macri"



5. "Las inversiones extranjeras de 2016, primer año de Macri, fueron la mitad que las de 2015".



6. "Perdimos porque un Gobierno con 12 años tiene desgaste, teníamos un enfrentamiento muy fuerte con algunos medios de comunicación importantes, que querían que cambiara el Gobierno. Pero Macri ganó por azar, 51% a 49%. No perdimos por 30 puntos y fuimos liquidados. No hicimos la mejor campaña electoral del mundo, hubo muchas peleas internas en nuestra fuerza. Además aplicaron de forma muy efectiva el márketing, vendieron el producto Macri. Hubo mucha mentira".



7. "Macri perdió 20 puntos de popularidad, es muchísimo. Está en 45%. Y no sé si es mucho teniendo todos los medios a favor y teniendo los tres principales gobiernos: nación, provincia de Buenos Aires y ciudad".



8. "Si Cristina fuese candidata, ganaría. Me gustaría que tenga un papel protagónico".



9. "No veo un rechazo hacia Cristina. Hoy es la política con mayor intención de voto en la provincia de Buenos Aires que tiene el 40% del padrón electoral".



10. "La clase media históricamente nunca apoyó al peronismo en Argentina, sobre todo en las grandes ciudades. Macri levantó el supuesto cepo pero la clase media no está comprando dólares porque no puede pagar la luz. ¿No es peor ese cepo?"



11. "No conseguimos darle la mayor credibilidad posible a las estadísticas públicas. Uno de los grandes problemas con China ahora es que nadie le cree a las cifras oficiales. Eso es un problema".



12. "El Gobierno de Macri es más corrupto que el kirchnerismo".



13. "Yo fui acusado de corrupción con cosas que quedaron en la nada".



14. "En nuestro gobierno hubo casos de corrupción, no lo estoy negando".



15. "No era mi función controlar las licitaciones".



La entrevista del periodista Carlos Cué fue publicada por el diario El País de España.