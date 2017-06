Apuñaló a chica de 20 años y tres chicos de 22, 19 y 21 por no bajar la música

Cuatro jóvenes fueron apuñalados esta madrugada mientras participaban de una fiesta en el barrio Puerto de Mar del Plata, por un vecino que reclamó que bajaran la música y ante la negativa los atacó con una navaja, informaron fuentes policiales.



Las fuentes precisaron que el hecho ocurrió pasadas las 2.30 en un inmueble de calle Rondeau al 265 de esta ciudad, cuando “Lucas Mendiolar, de 19 años, se presentó molesto en la vivienda de adelante y exigió a los gritos a los presentes para que bajaran la música”.



Ante la negativa irrumpió en la vivienda con una navaja que llevaba y les produjo heridas a cuatro jóvenes, entre ellos la dueña de la vivienda.



Los heridos fueron identificados como Rocío Sanhuesa, de 20 años, quien vive en el domicilio donde se produjo la agresión, Darío Segrero de 22 años, Emiliano Acosta de 19 y Bruno Bustamante de 21 años.



Sanhuesa recibió un puntazo en un brazo, Acosta en una mano, Bustamante sufrió heridas en el hombro derecho, clavícula izquierda y pómulo derecho, y Segrero dos heridas graves en el cuello.



Los dos últimos fueron trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras los otros dos recibieron atención médica en el lugar y luego también fueron derivados al mismo centro médico.



En tanto, el agresor fue aprehendido por personal de la comisaría tercera, y la fiscal de turno María Isabel Sánchez lo imputó de homicidio en grado de tentativa.

