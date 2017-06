Dos nuevas mediciones de pobreza advierten las falencias metodológicas del INDEC

La publicación de los recientes datos del aumento de niños ante un nivel alarmante de inseguridad alimentaria dejaron en evidencia las falencias de la política social de Mauricio Macri para encarar la pobreza y los modelos de medición de la población -de bajos recursos- que utiliza el INDEC y que luego se proyecta en los programas asistenciales el Ministerio de Desarrollo Social.

El Observatorio de la Duda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) emitió el informe "Hacia una erradicación de la pobreza", el cual reflejó alarmantes datos de incremento de la inseguridad alientaria, ausencia de cobertura de salud, faltantes en los servicios básicos, índices elevados de hacinamiento y déficit en los recursos educativos que advirtieron el mapa de política social del gobierno.

La novedad de este documento radicó no sólo en los números estadísticos sino en la metodología utilizada por la UCA a la hora de alcanzar estos datos. El informe del Observatorio de la Deuda Social, detalla que la UCA inauguró toda una innovación en materia de política social: no sólo adquirió el método multidimensional que usa el INDEC basado en los niveles de ingreso o Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de una población sino que también incorporó los métodos de Coneval y Oxford para definir niveles de pobreza. Estas dos formas de medición agregan una lista de dimensiones que el Gobierno hoy no toma en cuenta al momento de medir la pobreza como ser: la seguridad alimentaria, la cobertura de salud, los servicios básicos, la vivienda digna, los recursos educativos, la afiliación al sistema de seguridad social y la comunicación e información recibida por una persona o grupo familiar.

"Incorporar los sistemas de medición de Oxford y Coneval es pensar en la pobreza con una mirada más amplia y evaluar la política social con un mayor nivel de complejidad", sostuvo a Infobae Juan Bonfiglio, uno de los investigadores del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Es decir que lo que acaba de instaurar la UCA son nuevas mediciones de pobreza que pondrán en jaque el futuro del INDEC y su forma de medir la pobreza. A la vez, exigirán modelos de política social más desarrollados porque se deberá ajustar a los resultados de indicadores mucho más abarcativos para pedir la situación de un grupo social vulnerable. En este sentido, se solicita un programa social especifico que deberá atender no sólo las variables de ingreso para medir el impacto de la ayuda estatal.

Según el informe de la UCA "es evidente que el nivel en que pueda ser erradicada la pobreza dependerá del enfoque teórico que está detrás de la medición(…) todo lo cual conducirá a distintas interpretaciones acerca del logro de la meta de erradicación".

En tanto, el INDEC deberá replantearse sus esquemas metodológicos para medir la pobreza, y de esta manera, llevar a cabo políticas sociales más eficaces. Los métodos Oxford y Coneval que empezó a utilizar la UCA se desarrollan actualmente de manera oficial en ciertos países de América Latina como Chile, México, Perú y Colombia.

En el reciente documento publicado desde el Observatorio de Desarrollo Social bajo la metodología de medición CONEVAL se observó que en el último año aumentó la inseguridad de 14,7% (2015) a 15,2% (2016). Asimismo, se determinó un crecimiento de la población bajo niveles de hacinamiento del 11,2% (2015) a 13,4% (2016), de déficit de servicio sanitario del 9,3% (2015) al 10,3% (2016) y de falta de acceso al sistema de seguridad social de 25,2% (2015) al 26,8% (2016).Ninguna de estos indicadores son evaluados en los datos del INDEC a la hora de medir la pobreza.

Estas dimensiones, que no se incluyen dentro de los estudios del INDEC, pueden definir la efectividad o no de una política social. La UCA realiza sus encuestas sobre una base de 5000 hogares, lo que implica unos 23 millones de personas en aglomerados urbanos de más de 80.000 personas. Y las métodos utilizados para esta medición ofrecen un análisis profundo de la pobreza. "Nadie duda hoy de que el INDEC debería incorporar estas metodologías de medición Oxford o CONEVAl como sucede en varios países vecinos", aseguró Bonfiglio.

El debate entre los analistas y los expertos en política social sostienen que si el gobierno apunta a una pobreza cero, como lo prometió en su campaña, deberá profundizar sus niveles de medición para instrumentar luego políticas sociales más abarcativas y complejas.