Por primera vez habló el esposo de Jimena Salas: “No quiero que quede en el olvido”

A casi 5 meses del crimen de Jimena Salas, quien fue ultimada el pasado 27 de enero de más de 40 puñaladas, su esposo, Nicolás Cajas, ante las cámaras de Somos Salta, habló por primera vez y adelantó que si bien todavía no tienen muchos avances, “la esperanza es lo último que se pierde”.

En ese marco, sostuvo que los recursos que están a disposición de la fiscalía y de la policía no son los necesarios. “Hay mucho material que todavía que no está verificado, las cámaras no han sido revisadas totalmente, creemos que falta gente”, dijo.

Además dijo que desde aquel día todo ha sido muy duro. “Con el correr del tiempo, uno va desilusionándose un poco de la justicia, pero todavía tengo esperanzas de que puedan encontrar al culpable de esto”, señaló.

Por otro lado, manifestó que Vaqueros necesita más seguridad. “Creo que la comunidad se merece un poco más de seguridad, para que no sigan pasando casos como este”, sostuvo.

Finalmente, indicó que no quiere que el caso quede en el olvido. “Creo que ya ha pasado un tiempo suficiente como para poder tener algún tipo de resultados, cosa que no lo tenemos”, lamentó.