Denuncian que alumnos pagaron $700 para jurar la Bandera

Padres alumnos que cursan el 4º grado en la escuela San Carlos Borromeo, ubicado en la zona sur de la ciudad, denunciaron que fueron obligados a pagar 700 pesos para que sus hijos puedan realizar la jura de la bandera. El dinero supuestamente fue destinado a ornamentación y regalos para docentes.

Soraida Bermúdez, abuela de un alumno, contó por FM Profesional, que en la escuela funcionan cuatro divisiones a las que asisten alrededor de 30 chicos por grado. “Excepto un niño, que sus padres están sin trabajo, todos realizaron el pago. A raíz de esta presión el nene sufrió las burlas de sus compañeros”, dijo la mujer.

Las maestras aseguraron que el dinero recaudado, que superaría los 80.000 pesos fue destinado a la ornamentación, pero el movilero Ángel Mansilla aseguró que en el lugar solo pusieron una alfombra y algunas telas con moños.

“Nos dijeron que tenían que comprar regalos para las señoritas, pero no es el día del maestro. Es una escuela pública, los padres no tienen dinero y sacan de donde no hay para cumplir ese capricho”, sostuvo.

Remitiéndose a los antecedentes de la institución se sabe que a principios de año, recibió quejas por efectuar el cobro de inscripciones, sabiendo que el único recargo y que es optativo es el pago de la cooperadora asistencial.