PAMI: Farmacéuticos piden participación y definiciones

Luego de un nuevo encuentro realizado entre las instituciones representativas de la red nacional de farmacias, los participantes decidieron, entre otras acciones, emitir el siguiente comunicado:

“Ante la falta de información y total carencia de precisiones respecto a la situación del convenio PAMI-Industria, cuya finalización se produciría en pocos días más, llamar la atención de los firmantes para que den respuestas concretas que puedan disipar el estado de inquietud y alarma en la que se encuentran los cinco millones de afiliados y las quince mil farmacias prestadoras del servicio.

Por si fuera necesario recordarlo, somos las farmacias prestadoras que dan servicio profesional a los cinco millones de afiliados todos los días, y hoy viven junto a ellos la angustia generada por no saber si después del 29 de junio podrán acceder a los medicamentos con cobertura. El acceso al medicamento es un derecho a la salud y, en nuestros adultos mayores toma una dimensión de gran importancia que no podemos desconocer quienes tenemos un compromiso social.

Por otra parte, los firmantes del acuerdo PAMI - Industria tampoco deberían desconocer el impacto que este convenio genera en las farmacias prestadoras y la incertidumbre que esto genera, ya que no solo debemos hacer frente a los compromisos contraídos con las droguerías proveedoras, sino también al pago de haberes a miles de empleados y demás gastos operativos, no obstante lo cual y en medio de esta situación no provocada por nosotros, continuamos brindando servicios a nuestros jubilados

Insistir sobre la necesidad de arbitrar medidas para que las farmacias, ajenas a los compromisos asumidos en un convenio en el cual tuvieron nula participación, dejen de financiar gran parte del mismo. Solo a titulo ilustrativo, al presente se adeudan saldos de varios periodos por provisión de medicamentos, a lo que debieran adicionarse importes relacionados con provisión de pañales de muy larga data.

Ante la eventual instancia de discutir los términos de un nuevo convenio para la provisión de medicamentos, y atento a las reiteradas ocasiones en las cuales las autoridades del INSSJP han reconocido la necesidad de incluir a la dispensa, demandar la concreción de tales intenciones mediante una invitación a las entidades firmantes del presente para poder manifestar nuestras propuestas y pretensiones.”