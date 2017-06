"Que Cristina participe dentro del partido obstaculiza la construcción del futuro"

El Gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey se manifestó sobre el rol de Cristina Kirchner en el peronismo , señalando que ya no estaba dentro del partido. Sonia Escudero expresó en #MediodiasDelPlata: "Tenemos que mirar hacia el futuro, que Cristina participe dentro del partido obstaculiza la construcción de algo hacia al futuro".

La precandidata a diputada nacional sostuvo que "ella claramente de alejó del partido, al no querer participar de las PASO y está jugando por fuera". Agregó también que "el partido hoy no es por Cristina, y tiene que trabajar firmemente con la dirigencia en la construcción de una alternativa. Tenemos muy buenas figuras". Sobre ello apuntó a que "esa construcción es un desafío absolutamente importantísimo a nivel país y del futuro".

En el ámbito local, la exsenadora nacional subrayó que vio la importancia de participar en el proceso electoral que comienza este año, en el que se empieza a mirar hacia el 2019. Ese año habrá renovación de cargos ejecutivos en los tres niveles; municipal, provincial y nacional. También reconoció que "hoy Salta tiene una oportunidad histórica. Urtubey tiene una proyección nacional muy interesante y el peronismo tiene el desafío histórico de dar una alternativa de cara al 2019". Y, afirmó: "Quiero participar en esa construcción, de esa alternativa y de esa posibilidad cierta de que Salta pueda tener un presidente de la nación".

Sobre la respuesta de la población a la conducción del Presidente Mauricio Macri contó que observa una gran desilusión de parte de gente que votó el gobierno nacional. Según el análisis de la exsenadora "otra visión de país tuvimos antes, en la que tenía mayor sensibilidad social con políticas sociales, pero con una gran corrupción, mientras que hoy "necesitamos construir un puente entre los dos extremos, tomar lo bueno de las políticas sociales, darle transparencia y luchar contra la corrupción".

Por último, Escudero se refirió a la Ley de Paridad: "Salta está muy atrasada en materia de efectiva representación de mujeres en cargos electivos". Explicó que "la ley en Salta se sancionó en el 95´ con un piso del 30% y, desde ese momento hasta hoy, sólo hay un 20% de mujeres en las Cámaras". En las elecciones de este año se va a estrenar la Ley de Paridad, pero "no hay una lista encabezada por una mujer y si una mujer no gana no va a haber ni una representante salteña en el Congreso Nacional", advirtió.