"Hay que ponerle un límite al Gobierno", dijo Cristina Kirchner en un acto en el que no avisó si será candidata

Clarín. Cristina Kirchner lanzó el Frente Unidad Ciudadana, la herramienta electoral que construyó para competir en los comicios legislativos de este año. Le dijo al público convocado en la cancha Julio Grondona del club Sarandí: "No desunamos, vengo a sumar. Hay que ponerle un límite al Gobierno".

La ex presidenta denunció que "nos quieren dar 100 años más de deuda", en referencia a la emisión de bonos que hizo el Gobierno. "No gastemos en insultos, pongamos la energía en movilizar a los ciudadanos", pidió la jefa del frente Unidad Ciudadana. La ex presidenta no dijo si será candidata. Cuando el público le gritó "Cristina senadora, Cristina senadora", la ex presidenta respondió: "Yo he tenido en mi vida todos los honores y todos los cargos, gracias a ustedes.Vengo a sumarme como una más, vengo a poner la cabeza y el cuerpo", sostuvo.

Agregó: "Lo importante es canalizar esta fuerza en organizar a la sociedad. Por eso los convoco a la unidad ciudadana. A la unidad de todos los argentinos y de todas las argentinas, porque estoy convencida de que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad", dijo la ex presidenta.

"Los telegramas de despidos no son para los de un partido o de otro, no, vienen con nombres y apellidos de hombres y mujeres de carne y hueso. Por eso Unidad Ciudadana, que representa a los hombres y mujeres de carne y hueso", sostuvo Cristina, en uno de los pasajes de su discurso dedicado a separarse de la historia del peronismo.

También trazó un cuadro dramático de la situación económica : "La matemática es una sola. El problema que tenemos en la Argentina es que los números no están dando en los hogares, en los comercios, en las empresas Pymes, que siempre están al borde de la ruina".

El acto tuvo de manera inesperada una impronta macrista. Fue cuando la ex presidenta dijo que "esta Unidad Ciudadana tiene que representar las necesidades" y empezó a convocar a una veintena de personas. A todas las trató por su nombre de pila -en algunos casos también con el apellido- y a medida que las fue mencionando trazó una breve historia de sus vidas y de sus problemas actuales.