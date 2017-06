Se olvidó un bolso con $ 26 mil y se lo devolvieron, pero vacío

Una mujer asegura que se olvidó un bolso con 26 mil pesos en una confitería del centro de Santiago del Estero. Al volver le devolvieron su bolso, pero el dinero no estaba en el interior. La Policía y la Justicia investigan el hecho.



La denuncia fue radicada el martes en horas de la mañana en la Seccional 1ª, pero el hecho tendría su origen en la jornada del lunes.



De acuerdo con las fuentes, una mujer de apellido Silva, titular de una asociación civil de fomento de Villa Robles, domiciliada en la mencionada localidad, estuvo el lunes al mediodía en un bar ubicado en calle Garibaldi entre Libertad y Sarmiento.



Según el relato de la mujer a la Policía, se retiró dejando olvidado su bolso. En el interior habría cargado $26 mil.



Siempre según la denuncia, Silva (37) se habría dado cuenta de su olvido el martes en horas de la mañana, por lo que de inmediato se dirigió al bar donde lo había dejado.



Al entrevistarse con la cajera, ésta le dijo que una moza había encontrado su bolso y lo dejó en la caja, por lo que le hizo entrega de inmediato. Sin embargo la denunciante afirma que en ese momento revisó el interior del bolso y el dinero no estaba.



La cajera le manifestó que ella no había revisado el bolso y que desconocía sobre el dinero, por lo que Silva decidió radicar la denuncia en la Comisaría 1ª.







Las fuentes señalaron que el hecho fue informado a la fiscal de turno, Érika Leguizamón, quien dispuso que se solicite al propietario del bar la nómina de los empleados que trabajaron el lunes, así como también las grabaciones de las cámaras de seguridad, solicitando la intervención del personal de la Dirección de Investigaciones en el caso. No descartan ninguna hipótesis.