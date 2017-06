Galíndez y Fonseca abandonaron al PJ y se fueron con Sáenz

A menos de dos meses de las PASO, el mapa político salteño tiene más dudas que certezas. Ahora la lista Fonseca/Galíndez decidió apartarse del oficialismo y acoplarse al frente encabezado por Gustavo Sáenz. “Somos la pata peronista de la ciudad”, aseguraron.

InformateSalta dialogó con Gastón Galíndez quien aseguró que en el Partido Justicialista “no se alentaba la participación de la mujer en esta elección, se le quitaba la posibilidad de encabezar la lista a Frida Fonseca, en una lucha que nosotros venimos dando por la posición de la mujer en la política. Quieren relegar su participación para darle el espacio a un hombre”, sostuvo.

Sin mayores titubeos aseguró que “le propusieron que se baje para acompañar a Dib Ashur”, ese fue el quiebre definitivo y lo que los motivó a buscar otro espacio político donde les permitan mantener la lista que conformaron.

“Nosotros somos la pata peronista en la ciudad, del equipo del intendente Sáenz y vamos a participar por alguno de los partidos del frente que no es Cambiemos, no vamos a hablar bien de Macri. Acordamos no desarticular el equipo político con el que venimos trabajando en esta propuesta de renovación dirigencial y sostener nuestra mirada y nuestra identidad”, dijo.

Finalmente dijo que siguen en una etapa de diálogo para establecer los parámetros de la presentación de la lista, esta vez desde otro lugar. “No estamos hablando con un extraño, Gustavo Sáenz viene de las filas del justicialismo”.