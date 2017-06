Encadenado en el Centro Cívico Municipal, pide ser pasado a planta

César Gustavo Alvarado es un inspector de Tránsito Municipal que se encuentra contratado hace 8 años. Hace tres semanas, le diagnosticaron cáncer de pulmón por lo que preocupado por su familia decidió pedir el pase a planta permanente al Ejecutivo.

Si bien la semana pasada había sido recibido su pedido, al no tener respuesta, esta mañana decidió encadenarse en una de las columnas del Centro Cívico Municipal. “Estoy pidiendo el paso a planta permanente, hace tres semanas que me detectaron cáncer de pulmón. Tengo a mi señora con lupus y si me pasa algo necesito dejarles la pensión a mi familia” indicó César por FM Profesional.

El inspector municipal aseguró que tiene todo los estudios médicos que comprueban su delicada situación y que si no estaría en el contexto no realizaría el pedido. “Yo quiero que el intendente haga una excepción, si estaría bien no me hace falta pedir, pero no puedo esperar. Los días corren no sé cuánto me quedará y antes que no pueda hacer nada me encadeno, esperando la respuesta del intendente” argumentó.

Por último, aseguró que siendo contratado no puede acceder a una pensión para su familia en el caso de su fallecimiento. “Quiero dejar la pensión a mi señora e hijo para que el día que me vaya lo haga tranquilo. No puedo esperar porque mi enfermedad es degenerativa” finalizó.