Busca a su hijo desaparecido y duerme en la guardia de un hospital

Ya pasaron 7 años desde la última vez que vio a su hijo pero al igual que el primer día continúa buscándolo incansablemente con la esperanza de algún día volver a fundirse en un abrazo que los una para siempre.

Se trata de Miguel Ángel Macias, de la ciudad de Metán, quien hasta ayer pasaba sus noches en la guardia de adultos del hospital de Zárate, en Buenos Aires, a la espera del esperado reencuentro con su hijo, Erwin Cristian Macias Arango, de 20 años.

Miguel tiene también 3 hijas María Sabrina, Breni Alcira y Ana María, a quienes producto de su búsqueda tampoco volvió a ver. “Quisiera que sepan que estoy con vida”, pidió encarecidamente a una familia bonaerense que lo cobijó en su hogar.

“Realmente con este frío no dudé en invitarlo a mi casa, se me partía el alma, al principio no quería venir por vergüenza pero cuando llegó mi esposo y hablamos con él, lo trajimos en un remis a casa”, expresó la jefa de hogar, Carina de Ramírez.

La mujer contó que le armaron una cama para que pueda dormir calentito. “Después de tomar un café, le pedí que se acueste, me arrimé a taparlo y sus ojos se llenaron de lagrimas y me puse a llorar y le pedí que descanse, me contestó gracias hija sabes hace mucho que no dormía en una cama”, contó.

La familia detalló que su mayor deseo es que pueda reencontrarse con sus 3 hijas, y pidieron colaboración a la comunidad. “Ayúdenme a compartir su foto, gracias amigos. Estamos muy contentos de tenerlo en casa, cualquier información comunicarse por privado”, finalizó.