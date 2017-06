Roque Rueda, será el pre candidato a senador provincial por la UCR

La banca por Capital suma interesados y de esta manera se confirma que la Unión Cívica Radical presentará lista propia para los comicios provinciales. El ex concejal del PPS fue el elegido para buscar el lugar en manos del Partido Obrero.

Finalmente, la fecha de cierre de presentación de listas se acerca y los partidos van dando a conocer sus precandidatos. En este caso, la Unión Cívica Radical jugará con lista propia a nivel provincial y propondrá al ex concejal Roque Rueda para pre candidato a senador por Capital.

“El senador es una voz política, en términos de representación similar, a la del intendente porque también ha sido elegido por el pueblo entero de la Capital y ha ganado por el pueblo entero. Está legitimado para decir cosas en nombre de los habitantes de la Capital y sobre todo si es de un signo político diferente al intendente y al gobernador” indicó Rueda en diálogo con el periodista Mario Peña en el programa Cara a Cara.

Además, el precandidato a senador por la UCR explicó cuál es la relación del partido con el frente Cambiemos a nivel nacional. Aseguró que el espacio radical entiende y acompaña los lineamientos y necesidades estratégicas del gobierno nacional pero no significa que existe una obediencia de vida en temas donde el partido conocer mucho mejor.

“No es que no integremos Cambiemos en Salta, lo que sucede es que Cambiemos no se ha formado en Salta. Hay una lista que se puso el nombre Cambiamos pero no es Cambiemos, ese mismo grupo se llama Cambiemos País en la elección nacional porque lo que la lidera es un integrante de País que es Gustavo Sáenz” explicó Rueda.

Afirmó que la UCR no está rompiendo ningún frente ni ninguna alianza ya que en la elección del 2015, en las provinciales tampoco hubo Cambiemos sino que hubo UNEN y por otra parte el frente Romero+Olmedo. “Esta alternativa a Urtubey era volver a Romero, cuando dicen que están rompiendo lo que se armó no fue así, porque (UNEN) propuso a Salta en el 2015 no volver a Romero. En las nacionales si se conformó Cambiemos” agregó.

Por último, aseguró que la lista provincial que la UCR está proponiendo conoce la realidad de Salta. “No podemos entender que postulemos para Salta exactamente lo mismo. Cada cuatro años el justicialismo hace pan y queso, vos para acá y vos allá y lo que produce es hegemonía, es falta de control política y que no haya una oposición consistente sólida como alternativa posible” concluyó.