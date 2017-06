Un vecino colocó este cartel en un árbol: ¿Qué te parece?

Según las ordenanzas vigentes, "las veredas son propiedad privada de uso público”, por lo que cada frentista debe preservar en buenas condiciones sus veredas, cuidarlas y mantenerlas limpias y ordenadas, pero no puede limitar su uso. Es claro que no constituyen propiedad privada como podría ser el jardín de una vivienda, que si está dentro de los límites de uso exclusivo del propietario.

Por más que a algunos no les guste, como a este vecino de Av. Bicentenario al 1600, la vereda pertenece a la administración municipal. Los carteles fueron colocados en un árbol de la vereda y en el cesto de basura que tiene esta vivienda.

Seguramente lo que le molesta a este vecino o vecina, son los perros que dejan sus "recuerdos" sin que los dueños de los mismo se ocupen de levantar lo que sus mascotas hacen. O será que no quiere que le orinen el árbol. En cuanto a que no constituyen un basurero tiene razón, hay lugares donde dejar la basura y no es precisamente en la vereda del vecino.

Así que si tiene un perro, por favor evite pasar por esa cuadra, no será bienvenido.