Famosa actriz recién divorciada con nuevo novio 22 años menor

Borrón y cuenta nueva para la actriz Kate Beckinsale. A los 43 años, la estrella de Hollywood no sólo demostró que volvió a sonreír después de su separación del director y guionista Len Wiseman (43), sino también que no hay edades para el amor.



La actriz de la saga Underworld fue fotografiada en las calles de West Hollywood junto a su nuevo novio Matt Rife (21), un bombonazo que recién está dando sus primer pasos en la actuación.



Besos y muestras de cariño costante fueron lo que registraron las imágenes, que hablan por sí solas.



Si bien se llevan 22 años, la pareja ya oficializó su relación. "Ellos empezaron rápidamente a coquetar, tuvieron una primera cita y desde ahí que están juntos", reveló una fuente cercana a la pareja. Incluso, también contaron que los amigos de ella están contentos con su nuevo novio, y aseguran que "es muy maduro para su edad".



Kate y Matt ya no temen al qué dirán y se muestran muy enamorados, 8 meses después de que haya finalizado el divorcio de la actriz con su ex.



Kate y Len estuvieron casados por 11 años, pero la relación se terminó en 2015. Anteriormente, la estrella protagonista de Pearl Harbor estuvo casada con Michael Sheen, con quien tiene una hija de 18 años, Lily.



Mirá las fotos:





Girl, you ready for your 3 minutes in heaven(foreplay included)? 🕺🏻😹 #ThreeMinutesInHeavenIsBetterThan2MinutesInHeaven #iWontRockYourWorldButIWillGiveItASlightNudge #Lover Una publicación compartida de Matt Rife (@mattrife) el 20 de Feb de 2017 a la(s) 2:43 PST