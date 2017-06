Se colocó 20 kilos de busto y sueña con tener una piel africana

Una modelo alemana está cobrando fama en estos días por haber gastado 60 mil dólares en cirugías y tratamientos para mantener el récord de mayor busto en Europa y últimamente, broncearse con el objetivo de tener una piel "africana".



El bronceado de Martina Big, de Tier (Alemania), es el motivo de que ella esté en boca de los medios británicos, pero quizás pasa desapercibido al notar el tamaño de su busto, conseguido con múltiples cirugías e inyecciones de una solución salina que ella aplica cuando quiere "crecer". La joven se colocó 10 kilos de prótesis en cada seno y se volvió furor en los medios.



La ex-presentadora de 28 años no tiene planes de frenar su adicción al bronceado y admite que todavía está usando una cama solar de 50 tubos que se instaló en su casa para poder verse más oscura.



"Hace nueve semanas, tenía sólo tres sesiones de bronceado", relató a los medios este jueves. "No esperaba que fuera tan oscuro, pero funcionó bien. Me encanta y realmente quiero llevarlo al extremo".



"Me encanta el contraste entre mi brillante pelo rubio y mi oscura y crujiente piel marrón", dijo la joven según reseña The Sun.







El antes y desués de Martina.



Aunque algunos fans la criticaron, Martina Big disfruta de ver las caras de quienes la encuentran en la calle con tan llamativo aspecto. "Voy a crear una Barbie única y exótica con bronceado oscuro, pelo rubio brillante y curvas exageradas. Me gusta este look", promete.















Martina, que puede aumentar el tamaño de sus pechos aún más, dice que el médico que la ayudó a conseguir este bronceado no la reconoció cuando regresó a la clínica.



"Con cada cambio Martina se hace más y más bella", asegura Michael, el novio de Martina, y quien la animó a convertirse en modelo.





Martina y su novio.