Susana Giménez y su polémica respuesta por la quita de pensiones a discapacitados

omo se sabe hoy vuelve la diva de los teléfonos, sí Susana Giménez nuevamente en la televisión argentina, y durante una entrevista la “blonda”, dio una lamentable respuesta sobre la quita de pensiones a discapacitados que decidió el macrismo, señala el portal de información El Destape.

Desde el portal de Infobae, la periodista le preguntó: "¿Estás desilusionada de Macri?". Y Susana respondió: "¡¡¡¡No!!!! ¿Por qué? Está haciendo cosas maravillosas. Yo estoy harrrrrrrrrta que lo critiquen a Macri, harrrrrrrrta. Está haciendo cosas que durante años no hizo nadie. Escuchame, la falopa: todos los días descubren un cargamento… Los túneles que están haciendo para las cloacas, las obras, es impresionante".

A lo que se le repreguntó: "Pero fijate lo que pasó con las pensiones para los discapacitados". Y la conductora de Telefe derrapó: "Si las sacan y las ponen… No sé, eso será falta de experiencia. Macri no es un político pero es un empresario y está haciendo las cosas bien para que el país funcione. Lo único que nosotros necesitamos es alguien que administre, porque en todos lados se llama "Trump administration" u "Obama administration"… Es una administración lo que tienen que hacer, cosa que nunca hicieron antes porque los K se llevaron todo y no administraron nada".

Además, defendió a Mauricio Macri: "Estoy harta que no lo dejen gobernar, que le pongan palos en la rueda. Hace un año que está y está haciendo cosas fabulosas. Además, está rodeado de gente honesta, proba, transparente ¿qué más quieren? Y me enoja mucho que los periodistas que toda la vida estaban contra el otro gobierno, ahora estén contra éste. No entiendo, te digo la verdad, yo veo que hacen cosas buenas… Tienen sentido estético, las plazas están arregladas, tienen flores, recuperó Retiro, Constitución…".

Sobre el crecimiento de la pobreza durante la gestión Macri dio otro patético punto de vista: "Pero los pobres vienen de antes, no son de ahora. Nuestras cuentas estaban en rojo, el país estaba quebrado, en terapia intensiva, se habían robado todo… Yo no sé, le echan la culpa de tantas cosas y es ridículo".

"Sigo creyendo en Macri. Es honesto, está rodeado de gente buena, normal, que estudió, que sabe. No son de esos que llegan al poder para hacer plata, tener la gran casa y el super auto. Y todos necesitamos tener un gobierno honesto".

Además, se refirió a Cristina Kirchner: "¡Qué va a volver Cristina! No creo… Pero si gana, entonces tenemos el país que nos merecemos. Porque quiere decir que no te importan las pruebas que hay de la corrupción, que no te importa que alguien sea chorro… al contrario ¿entendés? Es demasiado duro sentir que a la gente no le importa que le roben".