La magia está de fiesta: La saga de Harry Potter festeja 20 años

La británica JK Rowling nunca pensó que, cuando decidió escribir “Harry Potter y la piedra filosofal”, no solo estaba por cambiar su vida sino también la del mundo entero, renovando la literatura universal, atrayendo millones de chicos y jóvenes a la lectura y creando una historia que generaría ingresos millonarios, rompiendo récords a nivel mundial.

Este 26 de junio, la saga de Harry Potter festeja los 20 años desde que el primer libro vio la luz, cuando la editorial Bloomsbury decidió publicarla luego de que otras 12 editoriales rechazaron el manuscrito original. A ese primer libro “la piedra filosofal” le siguieron otros seis libros, 8 películas, un sitio web/red social propia, tres parques de diversiones, obra de teatro, secuelas cinematográficas, entre tantas otras cosas que generó la historia del joven mago.

“El señor y la señora Dursley, de Privet Drive número 4, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías”, son las primeras líneas que dan inicio a la historia de Harry, un huérfano que a los 11 años recibe la invitación para estudiar en Hogwarts, una escuela de magia, donde haría amigos, dominaría la hechicería y aprendería a defenderse del mago tenebroso Voldemort. Cada uno de los 7 libros cuenta un año de Potter en la escuela.

Rowling, que concibió la historia mientras viajaba en tren de Manchester a Londres, en 1990, y presentaría su primer versión siete años más tarde, –se cuenta que entonces estaba tan mal de dinero que ni siquiera tuvo dinero para fotocopiar el primer original- no pudo haber imaginado, en 1997, que dos años años después, su obras ascendería a la cima de la lista best-seller de ficción de The New York Times. Se publicaron, originalmente, 500 copias de la primera novela, la mitad de ellas destinadas a bibliotecas. Ese libro vendería 107 millones de copias. La saga acabaría traduciéndose a 79 idiomas y superaría los 450 millones de ejemplares vendidos, según Forbes.

Mientras que la adaptación cinematográfica de los libros, a partir del 2001, por parte de Warner Bros –con Daniel Radcliffe en el papel de Potter, Rupert Grint interpretando a Ron Weasley y Emma Watson en la piel de Hermione-; recaudaría, 7.700 millones de dólares con un total ocho películas rodadas a lo largo de diez años (una recaudación que supera a la histórica de Star Wars). Según Forbes, el valor de la marca “Harry Potter” asciende en la actualidad a 15 mil millones de dólares.

Muchas son las teorías y conclusiones sobre el porqué del fanatismo y la admiración de grandes y chicos por las aventuras de Potter y sus amigos, pero lo cierto es que Rowling nunca imaginó que se iba a cumplir las palabras que le hizo pronunciar a uno de sus personajes en el primer libro: “¡Será famoso... una leyenda... no me sorprendería que el día de hoy fuera conocido en el futuro como el día de Harry Potter! Escribirán libros sobre Harry... Todos los niños del mundo conocerán su nombre".

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It's been wonderful. Thank you.#HarryPotter20