Educación religiosa: Habrá una audiencia pública convocada por la justicia nacional

El Tribuno dialogó con referentes de distintos credos que se profesan en la provincia y todos coincidieron en que el espacio curricular debería mantenerse, pero abarcar otras religiones desde el punto de vista histórico y del conocimiento general, rescatándose la transmisión de valores en los niños y niñas.

La causa fue iniciada a partir de un amparo colectivo encabezado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y un grupo de madres contra el Estado provincial y el Ministerio de Educación de Salta. Los demandantes reclaman que se declare la inconstitucionalidad de los decretos y normas que imponen la religión católica como parte de la enseñanza obligatoria en los establecimientos estatales.

Hasta el 14 de julio, organizaciones estatales, civiles y especialistas interesados podrán anotarse en calidad de "amigos del tribunal" (amicus curiae), con el fin de sentar su postura y aportar elementos en el debate judicial. No todos los consultados por El Tribuno van a participar de la convocatoria del máximo tribunal.

El párroco de la Iglesia Ortodoxa en la ciudad, Adolfo Barrionuevo, señaló: "Se tiene que enseñar pero es importante ampliar un poquito el panorama a las religiones que son realmente históricas porque hoy tenemos un sinfín de cultos, hay de todo".

El pastor evangélico José Luis Perales se manifestó en la misma línea. "El debate no sería no tomar la hora de religión, sino que no se le enseñen cosas puntuales de la doctrina católica. No estamos en contra de que los niños reconozcan valores o que hay un Dios", dijo.

Ernesto Rodríguez, de la Iglesia Mormona en la capital salteña, dijo: “Todos tenemos que estar incluidos”. Señaló que en la hora de religión en las escuelas públicas deberían darse contenidos generales que apunten al aprendizaje de valores y principios, tanto éticos como morales, que están en la Biblia y ayudan a ser mejores personas.

Tanto el pastor Perales como el mormón Rodríguez dijeron que en sus comunidades hay padres que manifestaron su malestar debido a que sus hijos sintieron discriminación en la escuela durante el área de religión.

Suleyman Ernesto Geddes, de la comunidad musulmana en Salta, coincidió con que debe haber una enseñanza histórica de todas las religiones, para que los estudiantes conozcan los distintos credos que existen, así lo expresará en la convocatoria judicial el 16 de agosto.

“Es importante que los chicos en las escuelas aprendan en qué creen principalmente las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres que descienden de Abraham”, señaló el referente musulmán.

La comunidad musulmana que está en Salta desde hace cuatro años brindó charlas en algunas escuelas públicas y privadas, donde pudieron comprobar que los alumnos no tienen ningún tipo de conocimiento sobre el islam.

“No estamos en desacuerdo con que haya una enseñanza católica, sino que proponemos que los chicos conozcan los principales pilares de cada uno de los credos. Por ejemplo, para un argentino que se convierte al islam es increíble cómo el islam venera a Cristo y a la Virgen María y eso es algo que nadie sabe”, dijo.

Además, la senadora provincial Gabriela Cerrano y el diputado nacional Pablo López se presentaron en representación del Partido Obrero como “amigos del tribunal” en la causa que padres de niños salteños iniciaron para que cese el dictado de educación religiosa en las escuelas públicas. La presentación fue realizada ante la Corte Suprema de Justicia y cuenta con el patrocinio letrado de Liliana Alaniz, abogada de APEL (Asociación de Profesionales en Lucha).

El sector presentó en el Congreso un proyecto para restituir lo planteado en la ley nacional 1.420 de 1884 que establece una educación laica, gratuita y obligatoria.

En 2015, se derogó el artículo 8 que dejaba la instrucción religiosa como optativa y fuera del horario escolar.