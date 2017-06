Quita de pensiones: “Tomamos los reclamos y los trasladamos al Centro de Referencia"

Si bien desde el Gobierno Nacional reconocieron el error cometido al quitar pensiones por invalidez, volviendo atrás con la polémica medida, aún hay beneficiarios a quienes no les han restituido el subsidio.

La secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Fabiana Ávila, explicó a InformateSalta que si bien se trata de pensiones nacionales, el organismo provincial recepcionó las denuncias y acompaña a cada persona en los trámites necesarios en caso de que les hayan quitado la pensión.

“Tomamos los reclamos y los trasladamos al Centro de Referencia, que es el organismo responsable de pensiones en Salta. No son pensiones por discapacidad sino por invalidez, es decir incapacidad para trabajar. Toda persona con discapacidad es beneficiaria de la pensión”, explicó.

Ávila aclaró: “El certificado de discapacidad que nosotros emitimos no tiene nada que ver con la pensión. Para ser beneficiario de la misma se necesita una hoja membretada con el sello del Ministerio de Desarrollo de la Nación y la firma de un médico. Esto luego se evalúa de acuerdo al porcentaje de pérdida de funcionalidades. En el caso de la discapacidad es que es una nomenclatura de la Organización Mundial de la Salud y no tiene un porcentaje, es decir que está presente o no”.

Con respecto a las dificultades que las personas discapacitadas encuentran a la hora de insertarse en el mercado laboral, Ávila consideró que es un tema muy importante y que se debe trabajar desde el respeto.

“Desde la Secretaría se trabaja con estrategias para la inclusión laboral desde dos aspectos: por un lado la sensibilización e información a la comunidad en su conjunto, al sector empresarial sobre la importancia de la contratación de los empleados; por otro lado la búsqueda de los puestos de trabajo y la preparación de los trabajadores con discapacidad”, sostuvo.

El fin de semana se desarrolla el Consejo Federal de Discapacidad, donde cada una de las provincias expondrá la situación puntual que atraviesan.