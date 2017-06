Papelón: El Concejo Deliberante de San Lorenzo sin luz ni agua

Los ediles sanlorenceños requieren que la Corte de Justicia se expida cuanto antes sobre el juicio político que iniciaron en febrero pasado para destituir al intendente Fernando "Kila" Gonza, por mal desempeño.

Aseguran que la situación cada vez es más tensa, al punto que el Ejecutivo no paga los gastos de luz y gas del Concejo Deliberante, servicios que están cortados desde hace dos meses, ni otros gastos administrativos que tiene el Cuerpo y por sobre todo los honorarios de la asesora letrada del mismo.

Los concejales culminan su período en diciembre, por lo que estiman que el proceso de destitución de Gonza caería en saco roto, ya que los nuevos ediles elegidos probablemente no continúen con el proceso.

La asesora letrada del Cuerpo deliberativo, María Eugenia Yaique, indicó a Nuevo Diario que "todos los días se suma una nueva situación de irregularidad que podría dar pie a un nuevo juicio político", y por eso "la Corte nos ha pedido que acompañemos copia para correr traslado a la otra parte. La sustanciación del recurso va a estar abierto diez días, vencidos los cuales se hará un alegato de tres días de cada parte y ya estaría (la Corte) en condiciones de dictar sentencia".

Tras el pedido de destitución aprobado por el Concejo, el intendente Gonza apeló la medida ante la Corte tal como lo prevé la Constitución, lo que fue aceptado, pero hasta el momento no se expidió si fue bien destituido o no. "La Corte no va a analizar si es justa o no la destitución, sino si se cumplieron correctamente los procesos", explicó Yaique.