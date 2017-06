Godoy no tuvo piedad y destrozó a Durand Cornejo

Manuel Santiago Godoy, quien intentará renovar su banca como Diputado Provincial en los próximos comicios, no anduvo con vueltas y castigó duro al diputado nacional y titular de CODELCO, Guillermo Durand Cornejo, quien intentará conquistar el voto de la gente para alcanzar la banca de Senador por la Capital.

Fiel a su estilo, el presidente de la Cámara Baja de Salta, en el programa de Sin Libreto de FM Aries, habló sin pelos en la lengua sobre el candidato del frente Cambiemos PAIS. “Yo no quiero que sea senador, creo que no ayudaría en nada. Cree que se las sabe a todas y trata a la gente desde una mirada superior”, le pegó.

Guilllermo Durand Cornejo

Además dijo desconocer sus logros en el Congreso de la Nación y afirmó que en la Legislatura Provincial, donde estuvo 8 años, fue un hombre de los medios tirando a un artista importante. “Si vos me decís cuáles son sus logros, no los veo, en la Legislatura Provincial no puedo decirte que fue un diputado trabajador”, sentenció.

En ese marco, también la ligó la actual senadora de Capital e integrante del Partido Obrero, Gabriela Cerrano. “Creo que el senador de Capital debe ser de una característica totalmente diferente a la compañera del PO, y a este señor Durand Cornejo”, sostuvo.

Y por si esto fuera poco, también le apuntó a CODELCO, el ‘caballito de batalla’ de Durand Cornejo. “Es una cosa que impuso Juan Carlos Romero porque no aceptaba que se cree una Secretaría de Defensa al Consumidor que los pueda multar y que les haga juicio, ahí nació todo”, finalizó.