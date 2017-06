Para el Gobierno, hay que eliminar las PASO

Cuando faltan menos de cincuenta días para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias Legislativas, en el Gobierno estarían analizando la posibilidad de eliminarlas y volver al esquema electoral antiguo. Aducen que implica un costo altísimo, que la gente está cansada de ir a votar tan seguido y que fueron creadas "como una herramienta para dividir a la oposición".

Si bien el espíritu de la Ley 23.298 sancionada el 2 de diciembre de 2009 que establece las PASO fue abrir el juego, limitar el poder del aparato partidario y propiciar las internas abiertas y democráticas, para el Gobierno nada de eso se estaría logrando y encima de todo se estaría gastando mucho dinero.

De acuerdo con fuentes de Casa Rosada citadas por El Cronista Comercial, "se está barajando la posibilidad de volver al antiguo esquema electoral, de generales cada dos años, las legislativas y las ejecutivas". Las mismas voces apuntaron que las PASO fueron creadas "como una herramienta para dividir a la oposición" y agregaron que "generan un costo altísimo, no sólo por los operativos del día electoral, sino también desde lo publicitario".

A propósito, el gasto estimado para las primarias del 13 de agosto está previsto en $ 2800 millones. Y por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que representa casi el 40% del padrón electoral, no existirán, ya que todos los espacios irán con sus candidatos fuera de las internas.

El Gobierno sabe que para llevar adelante esta maniobra necesita el visto bueno del Congreso, en donde no tiene mayoría; no obstante, admiten que seguirán analizando las posibilidades y hasta les interesaría ver qué piensa la ciudadanía: "Hay que ver qué piensa la gente, pero por lo que se escucha una gran mayoría no está conforme con las PASO, que en los hechos no son tales, y con tener que votar dos veces en tan poco tiempo", deslizaron las mismas fuentes consultadas por el portal porteño.

Finalmente, sobre la alternativa de unificar las elecciones legislativas y ejecutivas y votar cada cuatro años, lo que fue una sugerencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti, desde el Gobierno manifestaron que "está absolutamente descartado porque el electorado tiene derecho a manifestarse cada dos años".