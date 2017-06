Periodistas candidatos se quedarían sin aire en medios “no propios”

Muchos dirigentes políticos hacen uso de esta estrategia, se hacen los periodistas, ejercen una profesión para la que no cuentan con formación, invaden un campo laboral, buscando hacer creer a la gente que les encanta dialogar con ellos. Pretenden hacerse ver como cercanos a la gente y para ello abren canales de comunicación, como puede ser un programa de TV o de radio. Lo único que buscan es posicionarse.

Ni que decir de aquellos que directamente compran o ponen un medio de comunicación como órgano de propaganda política propia permanente, y de paso hacerse de unos pesos extra de alguna pauta publicitaria.

Diferente es el caso de los periodistas que tienen en los medios de comunicación su ámbito natural de trabajo. ¿Pero es lo mismo el periodista – periodista que el periodista - candidato?

Obviamente, muchos periodistas son dueños de sus propios medios de comunicación, donde nadie podrá influir en la línea editorial. Es por eso que ya se pueden ver o escuchar algunos convertidos en unidades básicas. Se la pasan hablando de las bondades propias, y por qué los deben votar.

Por estas horas pudimos saber que al menos un canal de TV por aire y una emisora con fuerte llegada a toda la provincia, dejarían de emitir programas de periodistas candidatos, o candidatos, entendiendo que no se van a convertir en órganos de difusión electoral. Se trata de una decisión editorial de las propias empresas periodísticas.

Idéntica postura adoptarían las señales locales de los canales de cable, y otro canal de aire con importante cobertura provincial.

Es así como un conocido consultor de temas vinculados al consumidor dejaría de estar al aire. También, un dirigente político que desde hace poco incursionó en el diálogo con la gente se quedaría sin su espacio en esa emisora.

Además, el propietario de una radio FM que sale en dúplex por la TV se quedaría sin pantalla. Lo mismo otro dueño de una radio, que hace un programa por las tardes.

El caso Chico Malo Valenzuela

El primero en marcar una diferencia y asumir una firme decisión de no mezclar las cosas, es el de Adrián “Chico Malo” Valenzuela, quien desde el año 2000 trabaja en Canal 11. Al tomar la decisión de involucrarse en la política presentó su renuncia al canal.

El periodista, dueño además de Radio Vos, dio un paso al costado de la empresa a la que perteneció durante tantos años: “Canal 11 fue lo mejor que me paso en la vida pero pase lo que pase no voy a volver. Renuncié a Canal 11, no es ético que vuelva”, explicó días atrás.

Algunos de los periodistas candidatos en un medio no propio

Jorge Villazón, Martín Grande y Carlos Morello que salen por la señal de Canal 10.

Agustín Gómez Augier en Canal 4 de Expres.

Guillermo Durand Cornejo y Ricardo Villada en AM 840.

Jorge Altamirano, Andrés Suriani, Eliana Chuchuy y Francisco Laiseca en Somos Salta.

Marcelo Hoyos en Canal 9 y FM Cielo.