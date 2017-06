Insólito: Se iba a encadenar pero como no había muchos concejales, volverá a la tarde

Se trata de María Alejandra Atensio, quien ya había amenazado con encadenarse para que la Municipalidad no derribe su casa. Su vivienda, en barrio Nuestra Señora del Carmen, estaría obstruyendo la línea municipal.

Semanas atrás InformateSalta dialogó con María Alejandra Atensio, quien ya había amenazado con encadenarse junto a una garrafa de gas ante la posibilidad de que la Municipalidad derribe su vivienda.

“Dicen que estoy sobre la línea municipal, pero vengo pidiendo hace años que se desafecte éste espacio de la Municipalidad y me lo den porque no estoy obstruyendo el paso vehicular ni peatonal, tengo vereda, está la calle, hay una plaza al frente, no estoy obstruyendo nada”, sostuvo en aquél momento.

Según informó la mujer, se le habría pedido que desalojara la vivienda hasta el 30 de junio, día en que se efectuaría la demolición.

Ante la proximidad de la fecha, Alejandra llegó ésta mañana al Concejo Deliberante con la intención de encadenarse, pero como había pocos ediles decidió volver por la tarde.

La mujer expresó en el programa DNI que al no encontrarse presente demasiados concejales, tomó la decisión de retirarse para dar de comer a sus hijos y volver en horas de la tarde donde decidirá finalmente encadenarse fuera del organismo.