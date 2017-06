Wanda sin maquillaje, en malla enteriza a las 8 de la mañana

La modelo compartió en Instagram una postal de su viaje en familia, a cara lavada... ¿y cosechó más de 40 mil "me gusta"!

Con el objetivo de tomar unos días de descanso, recobrar energías y pasar tiempo en familia Wanda Nara viajó con sus hijos y su marido Mauro Icardi a las exóticas islas Maldivas y no se privó de mostrarse al natural.



"8 am, el despertador en vacaciones", escribió la modelo en su cuenta personal de Instagram junto a una postal en la que se la ve en malla enteriza negra cavada y sin una gota de maquillaje.



Si bien la diosa censuró a los usuarios de la red social para que le comenten la fotografía, Wanda cosechó más de 40 mil "me gusta", en menos de 24 horas, con su imagen. El clan pasó por Dubai y en la actualidad, disfrutan de las islas Maldivas.



Mirá la foto: