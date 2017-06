Taxista argentino deslumbra al jurado de America’s Got Talent

El argentino Carlos De Antonis estuvo a punto de cantar en los Oscars pero sufrió un grave accidente, se recompuso, manejó un taxi en Buenos Aires y ahora brilla en uno de los formatos más exitosos del mundo, en Estados Unidos.



"América te va a amar", le dijo el uno de los jueces. El tenor Carlos De Antonis estuvo a punto de cantar en los Oscars pero sufrió un grave accidente, se recompuso, manejó un taxi y ahora brilla en uno de los formatos más exitosos del mundo.



Los escenarios de Buenos Aires lo mostraron en obras como Drácula, El Jorobado de Notre Dame y La Traviata. Se fue a Estados Unidos a buscar fortuna y estuvo a punto de cantar en la entrega del Oscar pero un accidente lo mandó al hospital por más de un año.



"Nunca hay que rendirse", afirmó cuando salió y se volvió viral un video que lo mostraba al volante de un taxi mientras cantaba ópera. Ahora acaba de participar en America’s Go Talent y es furor.



El tenor argentino es uno de los 25 participantes del programa producido por la empresa NBC, en donde compite con cantantes, bailarines, magos, comediantes y otros artistas de todas las edades por un premio de un millón de dólares, al que accedió luego de una selección entre 96 mil candidatos.



"No es fácil en América, aquí es so competitive", describió, contento por el lugar al que llegó.



El talento del cantante argentino sorprendió al productor Simon Cowell, quien integra el jurado junto a la modelo estadounidense Tyra Banks: "Hay gente que lo tiene y tú lo tienes", le dijo, antes de pedirle un abrazo.