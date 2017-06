Paro municipal, los cementerios no atenderían los sepelios

Molina dijo que luego del paro del día 14 se hizo un impás de espera y el día 28 venció esta conciliación y no se obtuvo respuestas desde el Ejecutivo en cuanto a sus pedidos que abarcan el pase a planta de 400 trabajadores que se encuentran contratados.

La medida abarca sectores del CCM, Control Municipal y otros, y podría darse una protesta en las calles en las próximas horas.

Además, el gremialista, apuntó contra UTM que pone a dedo a algunos trabajadores con 10 o 15 años de experiencia. “Se está destrozando la carrera municipal” reclamó.

En cuanto a la atención en los cementerios, uno de sus referentes explicó que la situación es la misma y que si bien la medida no será total en la jornada de hoy. De no tener respuesta, mañana los cementerios de la Santa Cruz y San Antonio de Padua, no recibirían gente ni sepelio.