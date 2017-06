Para Caro Figueroa, lo que más urge es la reforma de la Constitución

De cara a las PASO, Gregorio Caro Figueroa, precandidato a senador provincial por la UCR, dentro de la lista Evolución Ciudadana que lleva a Francisco Leiseca como precandidato a diputado y a Alberto Salim como precandidato a concejal, consideró que el tema más urgente a atender en la Legislatura provincial es la reforma de la Constitución.

“Yo no entiendo como el Tribunal Electoral permite que ex intendentes, ex funcionarios que tienen procesos abiertos puedan inscribirse como candidatos. Me parece un contrasentido. Como también que haya políticos que hablen de cambio y de renovación, cuando 31 años el PJ ha estado atornillado controlando el poder absoluto de Salta,” dijo a FM Profesional.

Desde su punto de vista, el ciudadano no solo tiene que ejercer su derecho a la queja sino también tiene la obligación y el deber de comprometerse a defender sus ideas y a buscar soluciones a los problemas que los aqueja.

Gregorio Caro Figueroa - Alberto Salim - Francisco Leiseca

“No tengo ningún tipo de aspiración de poder, sino de aportar algo a la recuperación de lo que se ha perdido en la Argentina, que son el respeto a los valores y contenidos de la Constitución Nacional. Existe un gran desprecio a la ley,” indicó.

Además, subrayó que importancia de que la política vuelva a decir la verdad. “A veces es dolorosa, pero en general se cae en disfrazar la verdad o idealizando una realidad, que basta con que uno circule por Salta para darse cuenta que no es lo que se pinta,” expresó.