A cinco meses del crimen de Jimena, aún no revisaron las cámaras del 911

Pasaron cinco meses desde el día en que Nicolás Cajal, regresó a su casa en Vaqueros y encontró la puerta abierta de su casa, entró y descubrió la peor escena de su vida, Jimena Salas, su esposa yacía sin vida golpeada y ensangrentada. La autopsia develó que recibió 40 puñaladas. Sus hijas estaban encerradas en el baño. Hasta la fecha la justicia no avanzó en las investigaciones, no hay sospechosos y mucho menos detenidos.

“No tenemos nuevas pistas ni avances, creemos que no está la gente necesaria puesta por la justicia para tratar de saber la verdad de lo que pasó”, dijo por los micrófonos de FM Cielo. Utilizando los medios realizó una grave denuncia. “Pasaron cinco meses y todavía no tienen el resultado de las cámaras del 911, no revisarlas me parece algo ilógico”, sostuvo.

Desde el estudio de su abogado dijo: “Lo que motiva mi salida a los medios es que el fiscal no dice nada, creo que es hora de que comencemos a hablar, no quiero que esto quede en el olvido, queremos que se sepa la verdad”.

En ese contexto recapituló todo lo sucedido confirmando que regresó aquel día a las 13:45 y encontró la terrible escena, reafirmó que la puerta estaba abierta y no fue forzada, “Jimena era muy precavida, no le abría a cualquiera”. Tras realizar las pericias determinaron que el único objeto que faltaba en la casa era su celular.

Compungido y siempre hablando bien de Jimena, contó que sus días no son nada fáciles, “tengo apoyo psicológico al igual que mis hijas. Volví a la casa de Vaqueros con el apoyo de mi familia y mis amigos de toda la vida”, sostuvo.

Finalmente aseguró no entender el porqué de lo sucedido. “No tengo certezas, ella era una súper mujer, una súper mamá por eso no entiendo el porqué. Todavía creo en la justicia, estuvimos ocho años juntos y espero que esto se resuelva”.