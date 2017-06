Colmenares, enojado con Alcalá, disparó contra todos

Luego que el precandidato a diputado provincial por el PJ y secretario de AMET, Eloy Vidal Alcalá, decidiera quitarle el apoyo, el reconocido odontólogo Carlos Colmenares, precandidato a Senador por la lista de Sonia Escudero, en diálogo con InformateSalta, se despachó con dureza y aseguró que ‘hay otros intereses en juego”.

En ese marco, apuntó también contra el periodista Adrián Valenzuela, quien fue elegido por Alcalá para reemplazarlo. “No sé que ideología ni que doctrina posee pero creo que la justicialista no es porque el otro día dio una entrevista y no sabía cuando murió Evita Perón”, se quejó.

Además aseguró que sería interesante hacer un panel debate entre los precandidatos a senadores del Frente Unidad y Renovación para exponer lo que pretende cada uno para mejorar la comunidad. “Quiero demostrar que si hay justicialistas que estamos interesados en hacer el bien común”, dijo en referencia a los dichos de Bernardo Biella, quien pese a competir dentro del espacio, sostuvo que no se identifica con los partidos tradicionales.

En la oportunidad, también manifestó que no siente el acompañamiento de los demás dirigentes del partido. “A mi no me dan ningún apoyo, yo estoy buscando mis apoyos sin compromisos, si yo llegara a ganar, no quiero tener compromisos con ningún tipo de cooperativa o algún tipo de asociación”, señaló.

Por otro lado, sostuvo que propondrá que si un dirigente no cumple con lo que promete a su electorado en las elecciones, en el acto se llame a un plebiscito y sea reemplazado por el suplente. “Si yo prometo tal cosa, lo voy a cumplir, y si no me la aprueben pelearé y entonces iré a la base a la comunidad a decirles que me brinden su apoyo”, expresó.

Un dirigente con trayectoria que debuta como candidato

Colmenares explicó que si bien nunca ocupó ningún cargo político, acompañó a Walter Wayar y a Miguel Isa, entre otros, en sus candidaturas. “Yo lo acompañé no haciendo política sino campaña, porque siempre me dediqué a toda la parte social”, sostuvo.

Sobre sus objetivos, dijo que como justicialistas tienen que buscar la justicia social. “Alguna vez el General Juan Domingo Perón dijo ‘no acepto que haya más muertes por falta de preocupación social’ y esa es la obligación de nosotros”, afirmó.

Por último, aseguró que es necesario trabajar en los principales problemas que tiene Salta, es decir, salud, educación, desarrollo, ambiente, pueblos originarios y primera infancia. “Hay que preguntarle a la gente que necesita y proponer un proyecto de ley sobre eso”, finalizó.