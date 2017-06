Medios digitales tampoco podrán hacer publicidad política hasta el 14 de julio

El cronograma electoral para las elecciones legislativas de este año estableció que los precandidatos podrán comenzar a realizar campaña política recién el 14 de julio. Dicha normativa, también alcanza a los medios de comunicación, entre ellos, los portales digitales, pese a no estar legislados en esta materia.

Luego de recibir la notificación en la que se obliga al portal a detener toda emisión de publicidad vinculada a los precandidatos o a sus listas, Federico Storniolo, director de InformateSalta, explicó que el medio cumple con dicha disposición.

“No nos sorprende porque ya lo venimos haciendo sin tener notificaciones en elecciones previas. Siempre se dijo que la cuestión publicitaria no estaba regulada y que incluía a los medios tradicionales, pero nosotros por una cuestión de línea política editorial interna ya veníamos cumpliendo esto, es decir, no hacer publicidad de candidatos hasta que no esté autorizado el tiempo prelectoral legalmente correspondiente,” dijo a Canal 11.

Sin embargo, aclaró que si bien cada medio puede disponer de su propia publicidad, existe un espacio cedido a Google, cuyo contenido no puede ser monitoreado. “No está bajo la posibilidad de control de quienes somos administradores, es por eso que se puede ver alguna publicidad de candidatos, pero que no es administrada por nosotros, sino pautada a través de Google y se visualiza en nuestra página. Las autoridades están en conocimiento y en esos casos tendrán que ir sobre los candidatos no sobre los medios,” indicó.