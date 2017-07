Su esposa murió hace 3 años y hace unos días la encontró en Instagram haciendo esto

Si no crees en los milagros, es momento que veas esto.

La hermosa Anna Zayachkovskaya, Miss Ucrania 2013. Avisó que saldría a fumar un cigarrillo y nunca regresó. Después de varios meses las autoridades no tuvieron más remedio que declararla oficialmente muerta al encontrar un cuerpo con sus características físicas. Gianluca Cervara, un multimillonario italiano, se llevó la peor de las sorpresas mientras navegaba en su cuenta de Instagram, encontró a su ex esposa muerta viviendo con otro hombre.

Ellos se casaron en diciembre del 2010 por el civil en Ucrania y ya tenían planes para casarse en marzo del 2011 por la iglesia. Pero en julio de 2010, mientras se encontraban en su casa de Milán, Anna salió a fumar un cigarrillo, las horas pasaron y ella nunca más volvió.

Gianluca realizó la denuncia, la buscó por todos lados. Visitó a los padres y a sus mejores amigas en Ucrania, pero nadie sabía nada. A pesar de su tristeza él siempre se mantuvo con muchas dudas, ya que su mujer se había llevado documentos personales, su teléfono celular y más de 6 mil dólares que sacó de la caja fuerte.

Hace tan solo una semana Gianluca navegaba a través de su cuenta de Instagram y se encontró con la sorpresa más grande y horrible de su vida: Anna estaba viva, feliz y ahora estaba viviendo con el primo de Gianluca en la ciudad de Nueva York.

Su enojo fue tan grande que decidió denunciarla por violar el acuerdo matrimonial y por adulterio.

“Escapé del infierno. Ese hombre es un violento que me pegaba repetidamente. La primera ocasión fue en Ucrania. Tuve que ir a refugiarme en la casa de mis padres en Ivano-Frankivisk. No les dije lo qué me había pasado y cuando él vino a buscarme decidí darle otra oportunidad. Nos casamos y creí que comenzaba una nueva vida", declaró Anna ante las autoridades.

"Tuve que decirle que iba a fumar un cigarrillo para poder huir. Me tenía prácticamente secuestrada. Ahora soy feliz. Trabajo en mi profesión, cosa que él me prohibía. Vivo con la persona que quiero y en el lugar que quiero".

“Es una mujer falsa, siempre me mintió, seguramente solo se casó conmigo por mi dinero, por eso nadie debe creer lo que ella dice”, respondió Gianluca.

Actualmente Anna se encuentra viviendo en la ciudad de Nueva York, retomó sus carrera de modelaje y vive enamorada con Roberto Cervara, primo de su aún esposo.