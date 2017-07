Dos periodistas aseguraron que no tomarán licencia durante la campaña

Jorge Villazón, precandidato a diputado provincial por el Frente Ciudadano para la Victoria, y Eliana Chuchuy, precandidata a concejal en segundo término por el partido PAIS, fueron entrevistados en Agenda Abierta y dejaron en claro que no renunciarán ni pedirán licencia de sus trabajos en los medios.

Villazón sostuvo que como dueño de medio no va a tomar ninguna postura, ni licencia ni nada. "A mi profesión la puedo ejercer con dignidad. Los canales deberían llamar a los periodistas candidatos y preguntar si es que necesitan algo, porque la gente que se compromete por los demás es para nosotros un orgullo", ejemplificó.

En el caso de Eliana Chuchuy comentó que no le pidieron que se tome licencia ni que deje su lugar en la empresa periodística Que Pasa Salta. "Me parece que no poder demostrar la tarea de seguir informando y distanciar lo que es la campaña electoral sería una debilidad propia. Es un error querer llevar a invitados del espacio político del periodista. Hay que tomar distancia de la campaña aunque se sientan posturas sobre determinados temas", manifestó la periodista.