Vendió a su hija discapacitada por 200 mil pesos a un gitano: Lo detuvieron

La adolescente de 16 años vivía con su mamá en la provincia de San Luis pero en febrero viajó a La Pampa a visitar a su abuelo y para consultar también con un médico neurólogo por un supuesto retraso madurativo. No lo sabía entonces pero ese iba a ser el principio de una pesadilla que se extendió durante casi cuatro meses.



Su mamá tenía que volverse por una serie de trámites y la dejó al cuidado de sus abuelos una semana. Ese fue el momento que aprovechó el padre de la menor para llevársela con él. Una vecina de la casa donde la tuvo retenida fue la primera en darse cuenta lo que estaba pasando y hacer la denuncia. La había golpeado y violado. La trasladaron a un instituto de resguardo de menores pero antes de que una asistente social la devolviera a su familia materna, el hombre volvió a aparecer.



Esta vez, su padre la llevó a Mar del Plata , donde la vendió a un gitano de 74 años por 200 mil pesos. El acuerdo era que la adolescente debía mantener relaciones sexuales y ocuparse de las tareas domésticas. “Mi hija viajó bajo los efectos de pastillas y cuando se despertó en la casa se sentía muy descompuesta y con dolores en la zona vaginal”, declaró su mamá más tarde ante la justicia.



La denuncia se presentó el 14 de marzo en la Comisaría de la Mujer y tomó intervención el juez federal Santiago Inchausti. El gitano intentó defenderse argumentando no se había tratado de una venta sino del pago de un "dote", una tradición habitual en su comunidad antes de un casamiento. No le creyeron y tanto él como el padre de la chica fueron detenidos e imputados por el delito de trata de personas.



La víctima fue trasladada a un hogar de menores para su contención y tratamiento. El mismo juez se declaró incompetente para investigar un caso similar con otra de las hijas del detenido y dispuso que esa causa pase a la justicia federal de Santa Cruz, donde el acusado vivía con su nueva familia.