Confirman para octubre un nuevo aumento del precio de la nafta

Los precios de los combustibles aumentaron desde el primer minuto del domingo entre 6 y 7,2% en las estaciones de servicio de la Capital Federal y el Conurbano, lo que llevó el litro de la nafta premium hasta más de $23 en algunos casos. Pero el ajuste no terminó.



El presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles, Raúl Castellanos, confirmó que en el mes de octubre habrá una nueva revisión del valor de las naftas.



En declaraciones a radio La Red, el empresario consideró que el reciente incremento fue más de lo previsto porque se aplicó una cláusula para "recuperar" el desfasaje con respecto a la inflación de 2016.



"Esperábamos una suba inferior al 3%, en función del acuerdo al que habían arribado los petroleros con el Gobierno a principio de año. Pero se agregó un plus para recuperar parte del desfasaje que tuvo el precio del combustible con respecto a la inflación el año pasado. Los combustibles subieron el 31% y la inflación estuvo en orden al 40%", comparó.



Su mirada sobre el futuro no es nada alentadora para el bolsillo de los consumidores: en la misma entrevista, Castellanos estimó que esa cláusula se aplicaría también en la próxima revisión de precios, debido a que en el aumento de este domingo recién se aplicó la mitad de ese 9% de diferencia.



"En lo que va del año, la nafta subió aproximadamente un 16% y el gasoil un poco menos; por ahora le va ganando a la inflación, esperemos a ver qué pasa en el aumento de octubre", concluyó.