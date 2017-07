Por los casos de bronquiolitis, colapsaron las salas de internación pediátrica

Debido a las bajas temperaturas, Susana Balcarce, jefa de atención de pediatría del Hospital Materno Infantil, ante los micrófonos de FM Aries, adelantó que se registró un incremento de los cuadros de bronquiolitis, enfermedad provocada por varios virus, entre ellos, el sincicial respiratorio, que afecta a los lactantes hasta los 2 años.

En la oportunidad, explicó que se trata de un cuadro leve que comienza con resfríos, con tos, a veces fiebre, y luego va tomando los bronquios pequeños. “El signo que presentan es el espasmo bronquial, no puede respirar, por eso es que su tratamiento es el oxígeno, la aspiración de las secreciones y la posición semisentada”, sostuvo.

En vista de ello, informó sobre un colapsó en las salas de internación pediátrica y confirmó la suspensión de cirugías programadas. “No hay unidades que nos alcancen, tenemos que trabajar en la gestión de camas, tenemos todas las unidades ocupadas”, detalló.

Entre las recomendaciones, aseguró que como primera medida, los menores de 6 meses deben ser vacunados, pidió tener en cuenta la higiene para preparar los alimentos, ventilar los ambientes y evitar los lugares que haya mucho amontonamiento. “Cuando estén enfermos no vayan a trabajar y los niños no vayan a la escuela, que guarden reposo porque los virus no requieren antibióticos”, finalizó.