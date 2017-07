Sand dejó el “Albo” y Amieva es duda

El arquero Darío Sand no seguirá en Gimnasia y Tiro y se sumará al equipo que recién ascendió a la B Nacional, Agropecuario de Carlos Casares, equipo dirigido técnicamente por José María Bianco, ex entrenador del Albo.

También peligra la continuidad del goleador Juan Martín Amieva que fue tentado por el mismo club. Jugar una categoría superior e incrementar su salario son propuestas que a cualquier jugador podría seducir. Por esta situación será difícil retener al “Toro”.

La dirigencia de Gimnasia y el cuerpo técnico comenzaron a buscar arquero de inmediato para cubrir la vacante que dejó Sand. No será tarea fácil, el guardavalla es un gran profesional y estuvo tres temporadas en el club de la Vicente López.

Diego Pascuttini y Bocha Rodríguez no arreglaron su situación. El primero tiene contrato hasta 2018 pero no tiene asegurado un puesto en el equipo de Botella. En caso del Bocha, el técnico Duilio Botella aclaró que no lo tiene en los planes.